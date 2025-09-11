ソフトバンクの大関友久投手（２７）が１１日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）に先発したが、今季自己最短となる２回４失点（自責２）でノックアウトされた。大関は初回、２番の西川に変化球を左中間スタンドに運ばれ１点を先制された。２回には味方の失策から出塁を許すと、山本にフェンス直撃の適時二塁打を打たれるなど３点を失った。大関は２回５安打４失点（自責２）でノックアウト。今季すでに１２勝を挙げている左腕が先発