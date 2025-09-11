陸上女子で２０２１年東京五輪代表の広中璃梨佳（２４＝日本郵政グループ）が１１日、都内で世界選手権（１３日開幕、東京・国立競技場）に向けた会見に出席した。２０２１年の東京五輪では１万メートルで７位入賞を果たしたが、昨夏のパリ五輪はヒザのけがの影響で辞退を余儀なくされた。再び東京で開催される大舞台では５０００＆１万メートルの２種目で出場。「２種目で内定をいただいて、まずは本当にうれしい気持ち」と喜