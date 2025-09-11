和田アキ子が、10月22日にリリースするオールタイムベストから、Tani Yuukiが提供した新曲「愛ヶ十」（よみ：ありがとう）の先行配信することを発表した。この楽曲はTani Yuukiが和田アキ子のために描き下ろした新曲。これまで出会った人々や家族、友人に感謝を伝える楽曲に仕上がっている。デビュー57年目と長い音楽人生を歩んできた和田アキ子だからこその説得力のある1曲となっているという。和田アキ子のブルースを存分に味わ