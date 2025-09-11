鷲尾伶菜が、レーベル移籍後初となるミニアルバム『freivor』を11月19日に発売することを発表した。あわせて新アーティスト写真も公開となった。アルバムタイトル『freivor』は、「flavor（香り）」と「reina」を掛け合わせた言葉だで、鷲尾が独立後に設立したファンクラブ名とも同じだ。作品のテーマや彼女自身の名前、そしてファンとの絆が重なり合う、特別な意味を持つタイトルとなっており、11月より開催されるライブツアーの