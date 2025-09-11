家電に目がない女優・奈津子さんが「これは買って正解！」と絶賛するアイテムを紹介。中でもパナソニックのヘアードライヤー「ナノケア ULTIMATE」は、最新ナノイー技術で髪の水分量を最大４倍に。サロン級のツヤとしっとり感で育児や仕事に忙しい日々でも髪が美しく保たれると感動の声。掃除機や着るエアコンも登場し、日常を格上げしてくれる――あなたはどれから試してみたいですか？ 奈津子芸能界イチ家電に詳しい女優。大