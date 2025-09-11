【モデルプレス＝2025/09/11】10月16日にスタートするMnetの日韓合同サバイバルオーディション番組『Unpretty Rapstar : HIP POP Princess』（U-NEXT／日韓同時・国内独占配信）より、参加者全40人のプロフィール写真が公開された。【写真】「HIP POP Princess」平均年齢17歳の参加者たち◆「HIP POP Princess」40人の参加者公開平均年齢17歳となる日韓の参加者たちのプロフィール写真には、それぞれの個性とキッチュな魅力が凝縮