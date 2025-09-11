「ホロライブ」所属のVTuber・常闇トワさんが、11日までにエックスを更新。自身が主催する対戦格闘ゲーム『ストリートファイター6』の大会「常闇祭」が予想以上の人気を集め、ファンから「大盛況ですんごい」など驚きの声が寄せられている。【写真】トワさん主催の「常闇祭」が大人気すぎてエントリー前倒し「常闇祭」は『ストリートファイター6』を使用した3on3形式のオープントーナメントで、今月3日にエントリーを開始。大