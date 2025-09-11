バレーボール男子日本代表の郄橋藍選手（24）が2025年9月2日、自身のインスタグラムを更新。NHK連続テレビ小説「あんぱん」に出演中の俳優・高橋文哉さん（24）とのツーショットを披露した。「最高の誕生日です！」郄橋選手は、「ふみちゃん応援ありがとう！！」とコメントし、高橋文哉さんとの密着ツーショットを投稿。「またご飯いこー」とつづり、「最高の誕生日です！」とコメントを添えた。インスタグラムでは、