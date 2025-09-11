◆日本、韓国、アジア共催男子プロゴルフツアーシンハンドンヘ・オープン第１日（１１日、韓国・ジャックニクラウスＧＣ＝７４７１ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、ヤン・ジホ（韓国）、ダンタイ・ブーマ（タイ）が５アンダー６７をマークし首位発進した。６８で回った大槻智春（真清創設）と吉田泰基（東広野ＧＣ）が日本勢トップの３位につけた。石川遼（カシオ）は７２で５６位スタート。日本ツアー賞金ラ