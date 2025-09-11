メ～テレ（名古屋テレビ） 女児4人にわいせつな行為をしたとして不同意わいせつなどの罪に問われていた男の控訴審で、名古屋高裁は控訴を棄却しました。 1審判決などによりますと、無職の小島史守被告(56)は、2016年から2024年にかけて、13歳未満であることを知りながら女児4人の下半身を触るなどしたとされています。 1審の名古屋地裁は今年5月、小島被告に懲役4年の判決を言い渡しましたが、弁護側は「量刑が重い