大阪府和泉市議で、プロレスラーのスペル・デルフィン（57）が11日、大阪市内で会見し、大阪を拠点とする新しい女子プロレス団体「なにわ女子プロレス」の設立を発表した。11月24日に大阪市のMBS茶屋町プラザ大会で旗揚げ戦を行う。 【写真】デルフィンに球界の大物がヘッドロックを決める！ 2022年に、芸能事務所「松竹芸能」のバックアップを受け、YouTube内でのプロレス団体「2point5（ツー・ポイント・ファ