オンキヨーは、完全ワイヤレスイヤフォン新モデル「ANIMA AOW01 MARKII」と、TVアニメ 「SAKAMOTO DAYS」のコラボモデルを、9月12日15時から通販サイトONKYO DIRECTと、秋葉原店舗ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）で受注開始する。価格は22,000円（送料込）で、受注期間は10月31日15時まで。製品は12月下旬から1月上旬にかけて順次発送される。 「坂本太郎」「朝倉シン」「南雲」「神々廻」「大佛」の5モデルを