◇セ・リーグ阪神―DeNA（2025年9月11日甲子園）アイドルグループ「FRUITSZIPPER」鎮西寿々歌（26）が11日、ファーストピッチセレモニーに登場した。大ヒット曲「わたしの一番かわいいところ」が流れる中で登場すると、マウンド上ではボールを前に出して「ストレート宣言」。幼少期から大ファンという藤川球児監督が06年のオールスターでマウンドから握りを見せて直球勝負を挑んだ、名場面を再現した。兵庫県・西宮