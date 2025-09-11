大雨の影響で、神奈川県川崎市の武蔵小杉駅やその周辺の広い範囲で道路が冠水し、帰宅の足に影響が生じました。現場から、三成記者に伝えてもらいます。JR武蔵小杉駅です。こちらでは一時、駅構内が冠水し、多くの利用者に影響が生じました。午後3時ごろの様子です。広い範囲で冠水し、多くの利用者が水の中を歩く様子が見受けられました。川崎市中原区付近では「記録的短時間大雨情報」が発表され、午後3時20分までの1時間におよ