大雨などの影響により、関東の4都県で5600軒以上の停電が続いています。東京電力によりますと、11日午後6時40分時点で、東京都内では目黒区や品川区で約2530軒、埼玉県では和光市で2580軒、千葉県では銚子市で約410軒、神奈川県内では川崎市で約90軒が停電しています。都内では一時、大田区や世田谷区など広範囲にわたって停電していたほか、千葉県でも市原市などに影響が広がっていましたが、徐々に復旧しています。東京電力は、