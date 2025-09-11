ふるさと納税の「ポイント還元」が9月末で禁止されるのを前に、愛知県大府市は返礼品におまけを付けるキャンペーンで寄付を呼び込んでいます。仲介サイト各社も高還元を打ち出し、“駆け込み寄付”をめぐる競争が激しくなっています。 ■9月末で禁止となる「ポイント還元」焦りの声聞かれる 今、街の人から焦りの声が聞かれるのが、贅沢なうなぎや便利な生活雑貨まで豊富な返礼品で人気の「ふるさと納税」です