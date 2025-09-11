化粧品メーカーで働いていた女性が自殺したのは、社長のパワハラが原因だとして東京地方裁判所は、会社側が1億5000万円を支払うなどとする内容の決定を出しました。この決定を受け、遺族が11日に会見を開きました。里実さんの姉：里実が生きているうちに…謝っていただけたらよかったなって…。化粧品メーカー「ディー・アップ」に2021年4月新卒で入社した里実さん。社長から「お前大人をなめるなよ」「世の中でいう野良犬っていう