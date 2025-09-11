スタバ×BEAMSコラボ「STARBUCKS STAND by BEAMS」とは？「STARBUCKS STAND by BEAMS」では、「ビームスが考える、スターバックスのある新しいライフスタイル」をコンセプトに、その時々のトレンドとカルチャーを織り交ぜながら、コーヒーのある心地よい時間とファッションを、自由に楽しめるようなアイテムをラインナップ。今回発売されるのは、通年使える普遍的なデザインと、日常のさまざまなシーンに馴染みやすいシンプルさを