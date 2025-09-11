おひとりさまのためのエンディングノートこの記事の画像を見る『おひとりさまのためのエンディングノート』（齋藤弘道/文藝春秋）は、一人で生涯を終える人を想定したエンディングノートであり、死に関わる準備をするうえで必要な知識を得る一冊である。エンディングノートとは、自身の死後を想定し、財産、医療・介護、葬儀などに関わる情報と意思を書き残しておくノートのことだ。遺言書と異なり法的効力は