これから冬にかけて『インフルエンザ』の感染に注意が必要です。県内では、まだインフルエンザの患者の大幅な増加は見られませんが、医療機関では予防接種の予約が始まりました。 上越市にある塚田こども医院。9日からインフルエンザワクチンの予防接種の予約を受け付けています。 県によりますと、1日からの1週間で定点医療機関当たりのインフルエンザの患者数は0.27で、前の週に比べて増加しています。 ■塚田こども医院