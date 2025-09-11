ながさきピース文化祭を前に、12日から天皇皇后両陛下と愛子さまが県内を訪問されます。 長崎海上保安部は、周辺の海中に不審物がないかを調べました。 長崎海上保安部が県美術館近くの海で行ったのは、不審物の確認です。 天皇皇后両陛下と愛子さまが12日から長崎を訪問されることから、テロや破壊行為を防ぐために実施しました。 巡視船「でじま」の潜水士6人が海にもぐり、不審物がないことを確認しました