望月の高さとスピードは魅力だ(C)Getty Imagesはじめのいーっぽ。森保さんがころんだ。メキシコと0−0で引き分け、アメリカに0−2で敗戦。来年行われる北中米ワールドカップでの優勝を目指し、出発した9月シリーズは、見事にずっこけた。2試合共に無得点はさみしい結果だ。【動画】「ワールドクラスのゴールだった」英国ファンの度肝を抜いたゴラッソ！松木玖生の初得点を見るただ、「こんなチームが優勝なんて恥ずかしい。