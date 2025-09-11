人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年9月12日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）気分が落ち込みやすい日。音楽や絵画に触れてリフレッシュして。11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）親友との友情が深まりそう。相手を思いやる姿勢がカギに。10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）友人関係