「ポケモン」の魅力を工芸作品で楽しむ九州初の展覧会が、長崎歴史文化博物館で12日から始まります。 銅で作られた、今にも動き出しそうなブースターに。 ピカチュウやデンリュウなど、表面に500匹以上が描き込まれたツボも。 工芸作家の技が光ります。 12日から長崎歴史文化博物館で始まる展覧会「ポケモン×工芸展美とわざの大発見」。 開場式には、ゲストとして着物姿のピカチュウも登場