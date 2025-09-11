日本オリンピック委員会（JOC）は11日、東京都内で理事会を開き、令和7、8年度アスリート委員会の委員に、ボクシングの12年ロンドン五輪金メダリストで、元WBA世界ミドル級王者の村田諒太氏（39）を新たに選出した。村田氏は現役時代の活躍もさることながら、さまざまな発言を通じてスポーツ界やアスリートの環境改善に貢献してきた。ロンドン五輪で日本選手団副団長を務めていた橋本聖子会長も「アスリートの立場で言いづら