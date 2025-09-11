11日午後4時前、東京・大田区のコンテナが保管されている場所で、コンテナが倒れる事故があり、1人が今も下敷きになったままだということです。警視庁によりますと、11日午後4時前、大田区令和島のコンテナが保管されているターミナルで、コンテナが崩れる事故がありました。コンテナの積み下ろしをしていた作業員1人が下敷きになり、現在も警視庁や東京消防庁が救助活動を行っているということです。コンテナが崩れた原因は分かっ