今もなお「超お手頃スポーツカー」の第一線 「ヴィッツRS」コンパクトカーの代表的存在である「ヴィッツ」は、現在「ヤリス」へと名称を変更し、現在もなお根強い支持を獲得しています。エントリーモデルを似合うヴィッツですが、実は過去には軽量なボディと手頃なサイズを活かしたスポーツモデルがラインナップされていました。お手頃なモータースポーツベース車「ヴィッツRS」【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「お手頃