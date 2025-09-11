日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）は１１日、都内で理事会を開き、来年２月のミラノ・コルティナ五輪日本選手団の団長に北京五輪に続き日本スケート連盟強化本部長の伊東秀仁氏が就任すると発表した。副団長には９８年長野五輪のスキー・ジャンプ団体金メダリスト原田雅彦氏が就く。日本は、前回２２年の北京五輪は冬季五輪最多となる１８個のメダルを獲得している。橋本聖子会長（６０）は、「伊東理事は北京の経験もあるし、