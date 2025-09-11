米国遠征を終えた日本代表の国内組６人（長友佑都、大迫敬介、荒木隼人、細谷真大、望月ヘンリー海輝、早川友基）が１１日夕方、成田空港に帰国した。＊＊＊米国からの長距離移動を終えた６人は疲労を表に見せることなく到着ロビーに姿を見せ、握手を交わして解散となった。。１２日には神戸―柏（ノエスタ）、広島―京都（Ｅピース）、町田―横浜ＦＣ（Ｇスタ）の「金Ｊ」３試合が組み込まれており、広島の大迫と荒