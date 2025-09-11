航空会社ジェットスター・ジャパンが一方的に賃金を引き下げたのは無効だとして、従業員が未払い賃金の支払いなどを求めた裁判で、東京地裁は9月11日、会社側に対して、計約1200万円の支払いを命じた。同社をめぐっては、これまでに客室乗務員が出勤停止処分の無効確認を求めるなど、ほかに2つの裁判が起こされており、いずれも1審は労働者側の請求がほぼ認められているという。今回で3つ目の勝訴判決となったことについて、労働組