これは、親友の不倫という現実を知り、その友情のあり方を問われる女性の物語です。学生時代からの親友・サオリから、突然の不倫告白を受けたアキ。その告白に衝撃を受けながらも、「こんな関係をやめたい」と悩むサオリの言葉を信じ、アキは全力で彼女を支えようとします。「不倫をやめない友人」をごらんください。 学生時代からの親友・サオリから、突然の不倫告白を受けたアキ。本気で幸せになりたい親友のために、アキは新