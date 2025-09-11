気象庁と東京都は氾濫のおそれがなくなったとして、目黒川、妙正寺川、石神井川、野川と仙川の河川氾濫注意情報を解除しました。都内では午後から猛烈な雨が降り、これらの中小河川では急激に水位が上がって一時、氾濫危険情報が出されていました。