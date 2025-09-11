タレントのまつきりな（28）が11日までに、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。お笑いコンビ「コットン」のきょん（37）とのツーショットを披露し、第1子妊娠中の現状について明かした。夫・きょんとの自撮りツーショットを投稿。「SNSの更新も減っててご心配かけますが最近は慎重に生きさせてもらってます」と現状を報告した。「今日はランチで外出ました！」とランチで外出したことも明かし、「元気だよ」とファン