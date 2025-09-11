「日本モーターボート選手会会長賞」（１１日、戸田）予選２日目が終了した。吉川昭男（５２）＝滋賀・７０期・Ａ２＝が気配を上げた。８Ｒは２コースから３着に終わったが「リングを交換してペラを止める方向にして伸びは来た。競ってないけど、伸びは良かったと思う。中堅上位になった」と振り返った。５、１着で終えた初日は「伸びが付かない。戸田は伸びがないと厳しいからね」と課題を挙げていたが、上積みを果たして手