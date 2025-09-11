陸上の世界選手権東京大会（１３日開幕、国立競技場）の日本代表会見が１１日、都内で行われ、男子３０００メートル障害の三浦龍司（ＳＵＢＡＲＵ）、女子１５００メートル、５０００メートルの田中希実（ニューバランス）、女子５０００メートル、１万メートルの広中璃梨佳（日本郵政グループ）が出席した。田中は「２種目で決勝に残りたい。まずは１５００メートルに全力でぶつかっていくことが目標。とにかく全力で臨みたい」