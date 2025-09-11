「暑すぎるとビールが売れない」といわれる中、消費を巻き返すための試みとして登場したのが、ドイツ発祥の祭典オクトーバーフェスト。そこにどのような狙いがあるのでしょうか。大手スーパーが今年初めて開催するビールの祭典「オクトーバーフェスト」。本場ドイツから直輸入して価格を抑えた「クロンバッハ」やドイツ伝統のソーセージなどを売り出します。客「必需品なんですよ、もう本当に“水”ですね。暑すぎてもキンキンに冷