東京や神奈川で「記録的短時間大雨情報」が相次いで発表され、都内の一部の川では氾濫も起きました。東京・世田谷区奥沢で午後4時ごろに撮影された映像です。道路が冠水し、周辺の店舗も浸水被害を受けました。世田谷区付近では午後2時半までの1時間におよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられています。すし店の店主「テレビのところ、エアコンのところまで全部水が畳の上に入りました」世田谷区の谷沢川では午後2時半ごろ「氾濫