経済同友会は、購入したサプリメントについて警察から捜査を受けている新浪代表幹事の処遇を判断する手続きを始めました。【映像】経済同友会、新浪氏処遇を巡る議論経済同友会は11日、新浪剛史氏について、代表幹事にとどまることが適切かどうかを判断する倫理審査会を開催しました。新浪氏は潔白を主張していますが、同友会は本人からの聞き取りなどを進めた上で、理事会で最終的に判断します。今月中をメドに結論を出す方