11日午後、東京都心を猛烈な雨が襲いました。午後3時過ぎのお台場は白くかすみ、台風が直撃したような暴風に。記録的短時間大雨情報が発表された品川区。大規模な冠水被害が起きました。川のように流れる水でバイクが倒され、また地下の施設には大量の雨水が流れ込んでいます。都内で猛烈な雨が降り出したのは、午後1時半ごろ。都内では世田谷区、目黒区、大田区、港区、品川区で記録的短時間大雨情報が相次ぎ発表。川の氾濫も相次