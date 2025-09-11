私はカオル。夫のフウタ、小2の息子・コウヘイと3人で暮らしています。めずらしく熱を出してしまった私に、フウタはなぜかボリューム満点のカツ丼と冷やし担々うどんを買ってきました。アゼンとしていましたが、意外なことにパート仲間からは「あるある！」と共感の声が……！フウタに真意を聞くと「食べたら元気が出るかなと思った」とのこと。私が食べられない状況であるとまでは想像できなかったようです。私ももう少し具体的