淡路島の離島、沼島が誇る極上のハモ。 創業１００年の老舗「木村屋」が届ける名物「鱧すき鍋」は、秘伝の出汁が味の決め手。 湯引き、炙り、ハモ寿司、天ぷら 一尾まるごと贅沢に調理したフルコースが楽しめる。 注文を受けてからさばくため、鮮度と旨みは別格。熟練の料理人が施す骨切りが生み出す、ふわりと軽やかな口あたり。全１０室の落ち着いた和風旅館で、港からの送迎サービスも充実している。季節ごとの地元食材を活