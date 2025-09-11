これからの気象情報です。 12日(金)は、晴れていても天気の急変に注意が必要です。 ◆警報・注意報 現在、広い範囲にカミナリ注意報と濃霧注意報が出ています。 ◆9月12日(金)の天気 ・上越地方 晴れ間もありますが、変わりやすい天気で急に雨雲の湧くところがあるでしょう。カミナリを伴って、ザっと強く降ることもありそうです。 ・中越地方 沿岸部は晴れる時間が長いものの、夕方以降は急な雷雨に注意が必要です