２０２５年７月、札幌市東区のコンビニエンスストアに男が押し入り、エナジードリンクを奪って逃走していた事件で、２０歳の男が強盗などの疑いで逮捕されました。強盗などの疑いで逮捕されたのは、札幌市東区の無職・対馬海斗容疑者２０歳です。対馬容疑者は２０２５年７月、札幌市東区のコンビニエンスストアに押し入り、従業員に刃物を突きつけ現金を要求。その後、従業員がバックヤードに避難したため、エナジ