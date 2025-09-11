＜Shinhan Donghae Open初日◇11日◇ジャック・ニクラス GC（韓国）＞国内男子ツアーは、日本、韓国、アジアンツアー共催大会の第1ラウンドが終了した。【写真】愛用のほうきを振り回す石川遼5アンダー・首位タイにヤン・ジホ（韓国）、ダンタイ・ブーマ（タイ）。1打差3位タイに大槻智春、吉田泰基、キム・ミンギュ（韓国）ら9人が続いた。また先週を今季初トップ10入りとなる10位で終えた石川遼はイーブンパー・56位タイ。日本