冤罪事件を受け、滋賀県警が臨時の会議を開きました。臨時会議には滋賀県警のトップ・池内久晃本部長や警察署の署長ら約７０人が出席しました。会議は湖東記念の元看護助手の女性の冤罪事件で、大津地裁が「捜査に違法性があった」として県に賠償を命じた判決を受けて開かれました。池内本部長は、「捜査の違法性が指摘されたことを重く受け止め、緻密かつ適正な捜査に取り組んでいく」と訓示しました。（滋賀県警・池内本