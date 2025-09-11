県内では、突風による被害が発生しました。発達した積乱雲の影響で10日夕方の上越市や魚沼市では、屋根や外壁などが壊れるなどの被害が発生しました。気象庁の機動調査班が現地に入り、調査を行いました。 上越市三和区の民家。巨大な杉の木が倒れ建物に直撃し、屋根や壁がつぶれてしまっています。 ■住民の息子 「とりあえず水道がだめになって、隣の家もだめになった。うちもガラスが割れて水道がきていない。どうにもな