岐阜県飛騨市の住宅火災は、保険金目的の放火だったのか。男3人が逮捕されました。 【写真を見る】リフォーム中の住宅が全焼… “保険金目的”の放火か かつて保険調査員だった男ら3人を逮捕 岐阜・飛騨市 （今井貴之カメラマン）「火事があった現場には、焼けた木材がまだ残されています」 岐阜県飛騨市神岡町で3年前、全焼した住宅。この火事をめぐって3人が逮捕されました。逮捕されたのは、静岡県伊東市の会社員・稲