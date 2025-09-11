陸上自衛隊とアメリカ軍による日米共同訓練が、11日から始まりました。鹿屋航空基地では、訓練に参加するオスプレイなどへの燃料の補給などが行われていて、11日午前、オスプレイが訓練地へ飛び立ちました。11日から始まった日米共同訓練は、陸上自衛隊とアメリカ海兵隊などが、離島の防衛を想定して行う、国内で最大規模の訓練です。約2万人が参加し、北海道や東京、九州の演習場で行われます。鹿屋航空基地での訓練は予定