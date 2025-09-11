ＪＲ西日本は、速度制限の標識の一部に誤りがあったと発表しました。ＪＲ西日本によりますと、問題が見つかったのは、沿線に設置している列車の制限速度を示す標識の一部で、正しい制限速度よりも最大で時速５ｋｍ高い速度が表記されていたケースや、本来設置すべき位置とは異なる場所に取り付けられていたものもあったということです。発覚を受けてＪＲ西日本が館内の全線を調査したところ、神戸線の宝殿駅付近と土山駅付近