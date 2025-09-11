９月１２日（金）の近畿地方は、引き続き激しい雷雨に注意。午後はあちらこちらでにわか雨がありそうです。しばらく停滞していた秋雨前線の活動は弱まりますが、近畿地方には引き続き南から雨雲や雷雲のもとになる暖かく湿った空気が流れ込み、大気の非常に不安定な状態が続く見込みです。多少晴れ間の出る所もありますが、雲が広がりやすく、午後を中心に広い範囲でにわか雨や雷雨があるでしょう。土砂降りの雨の所もありそう